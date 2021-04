Vince ancora il Cagliari, pareggiano Benevento e Bologna. Crotone ko (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA - Finisce 2 - 2 la bellissima sfida tra Genoa e Benevento . Le due formazioni si dividono la posta in palio e ritrovano un risultato positivo, dopo due sconfitte di fila, in una gara riccca di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA - Finisce 2 - 2 la bellissima sfida tra Genoa e. Le due formazioni si dividono la posta in palio e ritrovano un risultato positivo, dopo due sconfitte di fila, in una gara riccca di ...

Ultime Notizie dalla rete : Vince ancora Serie A: Inter pareggia ma va a +10 sul Milan, vince la Juve L'Inter pareggia 1 - 1 alla Spezia e allunga ancora in vetta, ora è a +10, dopo il ko del Milan col Sassuolo nel turno infrasettimanale, 32/a giornata, di serie A. Vince la Juventus, 3 - 1 al Parma, e si prende tre punti importanti in chiave ...

Vince ancora il Cagliari, pareggiano Benevento e Bologna. Crotone ko Il Genoa anche stavolta reagisce subito, ancora con Pandev, e trova il 2 - 2. Per l'ex Lazio e Inter si tratta del gol numero 100 in Serie A. Il Genoa sale così a 33 punti mentre il Benevento va a ...

Pandev show, 2-2 tra Genoa e Benevento. Vincono Cagliari e Samp

Il Cagliari vince anche a Udine e continua a sperare UDINE. Ancora tre punti per il Cagliari. Contro l’Udinese alla Dacia Arena arriva una vittoria pesantissima per 1-0. Un successo che consente al Cagliari di continuare a sperare ancora nella salvezza.

