Oggi 21 aprile: Sant'Anselmo, svela l'origine dell'esistenza divina (Di mercoledì 21 aprile 2021) Fu un grande difensore della teologia cattolica, stimato dal popolo e dai sovrani, e con la sua opera permise a molti monaci di meditare sull'essenza divina. Sant'Anselmo è nato verso il 1033 ad Aosta da genitori erano nobili e ricchi, e sin dall'infanzia sognò di poter raggiungere Dio. Nella sua semplicità di bambino, pensava che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

