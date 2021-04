Ancora vittime del Covid nell’Arma. Morto un altro Carabiniere (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Arma dei Carabinieri esprime le condoglianze per la morte del Lgt. C.S. Giovanni Cipullo, Comandante della Squadra Comando, del Reparto Comando della Legione Carabinieri Campania, vittima del coronavirus. Oggi l’Arma dei Carabinieri piange l’ennesimo militare che, nella serata di ieri dopo una strenua lotta, è venuto a mancare a causa del Covid-19. Il Luogotenente Carica Speciale Giovanni Cipullo non ha superato la malattia. Entrato nell’Arma nel 1984 quale Allievo Sottufficiale, a conclusione dell’allora Corso Sottufficiali, è stato destinato prima alla Stazione Carabinieri di Roma Gianicolense e poi Roma Monte Sacro. Successivamente, sempre nell’ambito della capitale, ha prestato servizio al Plotone di Rappresentanza della Compagnia Speciale e poi a vari uffici dello Stato Maggiore prima della Legione Carabinieri Lazio e poi della Legione ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Arma dei Carabinieri esprime le condoglianze per la morte del Lgt. C.S. Giovanni Cipullo, Comandante della Squadra Comando, del Reparto Comando della Legione Carabinieri Campania, vittima del coronavirus. Oggi l’Arma dei Carabinieri piange l’ennesimo militare che, nella serata di ieri dopo una strenua lotta, è venuto a mancare a causa del-19. Il Luogotenente Carica Speciale Giovanni Cipullo non ha superato la malattia. Entratonel 1984 quale Allievo Sottufficiale, a conclusione dell’allora Corso Sottufficiali, è stato destinato prima alla Stazione Carabinieri di Roma Gianicolense e poi Roma Monte Sacro. Successivamente, sempre nell’ambito della capitale, ha prestato servizio al Plotone di Rappresentanza della Compagnia Speciale e poi a vari uffici dello Stato Maggiore prima della Legione Carabinieri Lazio e poi della Legione ...

Advertising

chedisagio : Non mi ero accorto di questo video di @meb pubblicato ieri. Lo sottolineo e lo riposto per la nettezza delle sue p… - SkyTG24 : Oggi #Berlino ha commemorato le 80.000 vittime tedesche del #Covid19, in un periodo ancora di difficoltà e incertez… - syrke87 : RT @gmarcoc: Al Senato non si sblocca la situazione del #DDLZan con #Ostellari che ne ostacola ancora la calendarizzazione. Dietro quella l… - il_brigante07 : RT @MoonLuchy: Ci stanno ancora prendendo x il culo e intanto l'immigrazione clandestina dilaga, i bambini spariscono, chi occupa case è in… - schiff0rd : RT @gmarcoc: Al Senato non si sblocca la situazione del #DDLZan con #Ostellari che ne ostacola ancora la calendarizzazione. Dietro quella l… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora vittime Migranti. 17 minori non accompagnati scompaiono ogni giorno in Europa, anche in Italia ... comprese Italia, Grecia e Germania, e si teme che molti di loro diventino vittime di sfruttamento ... Solo nel 2020, si sottolinea ancora nello studio, 5.768 immigrati bambini e adolescenti sono svaniti ...

Torna In the Mood for Love "I protagonisti - sono ancora parole di Wong Kar Wai - passano gradualmente dalla posizione iniziale di vittime, entrambi traditi dai rispettivi coniugi, a quella opposta di amanti. Non è quindi ...

Hrw denuncia: in Qatar 'le donne ancora vittime del patriarcato' ANSA Nuova Europa Covid Italia, il bollettino: 12.074 nuovi casi, 390 morti Roma, 20 aprile 2021 - Sono 12.074 i nuovi positivi, 390 i morti. E intanto è conto alla rovescia per le riaperture e l'allentamento delle misure contro la pandemia da Covid 19. Si tratta di aspettare ...

“Gay di me… vai via trans!”, Carmine insultato a Battipaglia Trans vittima di insulti a Battipaglia, la storia di Carmine: "Ringrazio le mie amiche per aver subito preso le mie difese" ...

... comprese Italia, Grecia e Germania, e si teme che molti di loro diventinodi sfruttamento ... Solo nel 2020, si sottolineanello studio, 5.768 immigrati bambini e adolescenti sono svaniti ..."I protagonisti - sonoparole di Wong Kar Wai - passano gradualmente dalla posizione iniziale di, entrambi traditi dai rispettivi coniugi, a quella opposta di amanti. Non è quindi ...Roma, 20 aprile 2021 - Sono 12.074 i nuovi positivi, 390 i morti. E intanto è conto alla rovescia per le riaperture e l'allentamento delle misure contro la pandemia da Covid 19. Si tratta di aspettare ...Trans vittima di insulti a Battipaglia, la storia di Carmine: "Ringrazio le mie amiche per aver subito preso le mie difese" ...