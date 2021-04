Real Madrid, ex presidente Calderon: “Superlega? Credo sia morta oggi” (Di martedì 20 aprile 2021) Il progetto Superlega rischia di morire ancor prima di nascere. Le voci sulle defezioni di alcuni club fondatori si susseguono in queste ore. Arriva in tal senso anche il commento di Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, che non le manda a dire: “Credo che questo progetto sia già morto oggi e potrebbe diventare un completo pasticcio. La Superlega sarebbe la morte del calcio, tante squadre soffrono per la pandemia e ora servono unità e solidarietà.” Queste le parole di Calderon alla CNN. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Il progettorischia di morire ancor prima di nascere. Le voci sulle defezioni di alcuni club fondatori si susseguono in queste ore. Arriva in tal senso anche il commento di Ramon, exdel, che non le manda a dire: “che questo progetto sia già mortoe potrebbe diventare un completo pasticcio. Lasarebbe la morte del calcio, tante squadre soffrono per la pandemia e ora servono unità e solidarietà.” Queste le parole dialla CNN. SportFace.

