Probabili formazioni Napoli-Lazio: trentaduesima giornata Serie A 2020/2021 (Di martedì 20 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Napoli-Lazio, match della trentaduesima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 20:45 di giovedì 22 aprile nella cornice del Maradona. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e le pagelle degli uomini in campo. Napoli – Spazio al 4-2-3-1 con Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. Ospina e Ghoulam infortunati mentre Lozano torna dalla squalifica. Fabian Ruiz e Demme pronti ad agire a centrocampo. Lazio – Correa e Immobile pronti sul fronte offensivo. Torna Caicedo dalla squalifica ma in ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di giovedì 22 aprile nella cornice del Maradona. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e le pagelle degli uomini in campo.– Spazio al 4-2-3-1 con Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. Ospina e Ghoulam infortunati mentre Lozano torna dalla squalifica. Fabian Ruiz e Demme pronti ad agire a centrocampo.– Correa e Immobile pronti sul fronte offensivo. Torna Caicedo dalla squalifica ma in ...

Advertising

TuttoFanta : ? #ROMA: in avanti dovrebbe essere il turno di #Dzeko dal 1' minuto. ?? - forzaroma : #RomaAtalanta, probabili formazioni: Fonseca fa le prove per l'Europa League #ASRoma - calciodangolo_ : ?? Tutto quello che c'è da sapere in ottica #fantacalcio su #CrotoneSamp valida per la 32^ giornata del campionato d… - ZON_Tweet : #Sport La 32esima giornata di #SerieA si apre con l’anticipo tra Verona-Fiorentina. Viola a caccia di punti salvezz… - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE Il #Chelsea affronterà il #Brighton in una partita valida per la 32° giornata di Premier League s… -