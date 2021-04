Figc, Gravina eletto nel comitato esecutivo Uefa | Calcio News (Di martedì 20 aprile 2021) Gabriele Gravina, presidente della Figc, è stato eletto nel comitato esecutivo della Uefa. Notizia chiave anche in ottica Superlega Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 aprile 2021) Gabriele, presidente della, è statoneldella. Notizia chiave anche in ottica Superlega

Advertising

SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Presidente FIGC Gravina: 'Siamo contrari, il calcio è dei tifosi' #SkySport #SuperLega #SuperLeague - SkySport : ULTIM'ORA IL PRESIDENTE FIGC GRAVINA ELETTO NEL COMITATO ESECUTIVO #SkySport #UEFA #Gravina - capuanogio : ?? Via libera del Governo alla #Figc per garantire la riapertura al 25% della capienza dello stadio #Olimpico per l… - LeoWolf1992 : RT @tvdellosport: ?? ULTIM’ORA Il presidente della #FIGC Gabriele #Gravina è stato eletto nel Comitato Esecutivo #UEFA, ottenendo il maggi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - FIGC, il presidente Gravina entra a far parte del Comitato Esecutivo UEFA -