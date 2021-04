Paolo Danzì | «Sapore di male? Il sarcasmo di una generazione nostalgica»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 aprile 2021) Miranda Priestly è intenta a zittire un’Andrea Sachs diventata no Vax per l’occasione: «Ora ti prendi il vaccino che ti do e te lo fai piacere»; Carrie Bradshaw si interroga sull’esistenza della zona bianca in amore; Jack Dawson brinda al «valore di ogni singolo Dpcm»; a Meghan e Harry viene fatto notare: «ringraziate il cielo siete in questo castello, rispettate chi vi ci ha portato dentro». Come fare satira ai tempi dei social? Attualità e icone pop degli anni ’90, ironia e disagio, è il cocktail della (geniale) pagina di satira trasformata in meme Sapore di male, oltre 480 mila follower solo su Instagram, una community di fedelissimi su Facebook. Racconta e sdrammatizza miti e ansie dei Millennial, e dietro c’è Paolo Danzì, 36 anni, ingegnere, siciliano trapiantato in Emilia Romagna. Il primo post? «Nel 2017, ho unito Sailor Moon a una confezione di Xanax», racconta, e da lì un fiume di commenti e di condivisioni. Che, però, non gli hanno fatto venire (finora) voglia di cambiare strategia: fa tutto lui (aiutato dalla community), aggiunge un nuovo post quando ne ha voglia, senza calcoli o caccia al click. Il perché e le ragioni, Paolo le racconta già nella bio: «Ingegneria sociale. Origini oscure. Traumi infantili. Cani Molecolari. Metamorfismo. Regno del Nonsense. Indolenza. Nel corso dei secoli». Ossia, procedere a briglia sciolta.