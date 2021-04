Esserci Un’agenda per le nuove generazioni

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 aprile 2021) Eravamo malati già prima. La crisi pandemica ha fatto esplodere limiti e contraddizioni del nostro modello di sviluppo e ha accresciuto la consapevolezza della nostra vulnerabilità, agendo da moltiplicatore delle miserie e gettando luce su ingiustizie che ora occorre sforzarsi di più per non vedere. Oxfam riporta che se il lavoro di cura non retribuito svolto complessivamente dalle donne in tutto il mondo fosse appaltato ad un’unica impresa, questa avrebbe un volume d’affari annuo di 10mila miliardi di dollari, pari a 43 volte quello della Apple. La procuratrice per i minori di Napoli fornisce un dato allarmante sull’abbandono scolastico: sono diventate in pochi giorni 900 le segnalazioni di ragazzi e ragazze, bambini e bambine che, in Campania, non seguono più le lezioni. Nell’ultimo anno le possibilità di accesso al mercato del lavoro per ragazze e ragazzi si sono dimezzate e, oltre ...