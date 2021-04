Emilian Toma racconta a Olè i suoi voli con Dybala e Icardi

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 aprile 2021) La rivista sportiva Olè ha intervistato oggi, pilota rumeno naturalizzato italiano, che da anni si occupa di organizzare i viaggi e di essere l’aviatore di tante stelle dell’Albiceleste, tra cui Mauroe Paulo. Partendo dalla sua passione, il calcio,ha deciso di dedicarsi ad un solo tipo di clienti, i calciatori su cui, ovviamente, ha più di una storia curiosa dare Si parte con Mauro«Prima di una partita in cui ha segnato quattro gol alla Sampdoria, mi ha chiesto un volo perché dopo il match potesse andare a Disney. Ero a Zurigo, ho scritto per salutarlo e portare dei cioccolatini a Wanda. Sono partito, mi sono perso e gli ho detto che non sarei venuto. Ma mi aspettava da solo, con Wanda e i bambini già sull’aereo. ...