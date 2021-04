No Vax, in centinaia senza mascherina in piazza Duomo a Milano (Di domenica 18 aprile 2021) 18 aprile 2021 – centinaia di persone No Vax in piazza a Milano. Si sono radunati ieri, 17 aprile, in piazza Duomo per la manifestazione ‘Le bocche della verità’, organizzata dall’associazione culturale Genesi. In tantissimi erano senza mascherina: sessanta multati. “Le bocche della verità” Erano circa 300 le persone No Vax radunate ieri in piazza Duomo a Milano, per la maggior parte senza mascherina. Protestavano i vaccini, ma anche i tamponi e le mascherine. Invitato al raduno dei No Vax anche l’attore Enrico Montesano, ormai da tempo su posizioni contrarie ai vaccini e il medico Alessandro Meluzzi, che è intervenuto per telefono. Tra gli argomenti, le leggi “liberticide” e “i ... Leggi su urbanpost (Di domenica 18 aprile 2021) 18 aprile 2021 –di persone No Vax in. Si sono radunati ieri, 17 aprile, inper la manifestazione ‘Le bocche della verità’, organizzata dall’associazione culturale Genesi. In tantissimi erano: sessanta multati. “Le bocche della verità” Erano circa 300 le persone No Vax radunate ieri in, per la maggior parte. Protestavano i vaccini, ma anche i tamponi e le mascherine. Invitato al raduno dei No Vax anche l’attore Enrico Montesano, ormai da tempo su posizioni contrarie ai vaccini e il medico Alessandro Meluzzi, che è intervenuto per telefono. Tra gli argomenti, le leggi “liberticide” e “i ...

Advertising

Corriere : A Milano, centinaia di No vax in piazza Duomo senza mascherine - Corriere : A Milano, centinaia di No vax in piazza Duomo senza mascherine - cristorie : RT @Corriere: A Milano, centinaia di No vax in piazza Duomo senza mascherine - DanielePG_Z : RT @Corriere: A Milano, centinaia di No vax in piazza Duomo senza mascherine - fracaruc : RT @Corriere: A Milano, centinaia di No vax in piazza Duomo senza mascherine -