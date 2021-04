LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: dieci in fuga con cinque minuti di margine sul gruppo (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 In questo momento la temperatura è di undici gradi. 13.35 Stiamo entrando negli ultimi 160 chilometri di gara. 13.30 Il vantaggio dei battistrada scende sotto i cinque minuti. 13.25 Ricordiamo i nomi dei cinque battistrada: Edward Theuns (Trek – Segafredo), Julien Bernard (Trek – Segafredo), Stan Dewulf (AG2R Citroën Team), Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Maurits Lammertink (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Loïc Vliegen (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Chad Haga(Team DSM), Ryan Gibbons (UAE-Team Emirates), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB), Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team). 13.20 Il plotone tiene i fuggitivi a cinque minuti. Fase di gara molto tranquilla. 13.14 Mancano 180 chilometri al ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.39 In questo momento la temperatura è di undici gradi. 13.35 Stiamo entrando negli ultimi 160 chilometri di gara. 13.30 Il vantaggio dei battistrada scende sotto i. 13.25 Ricordiamo i nomi deibattistrada: Edward Theuns (Trek – Segafredo), Julien Bernard (Trek – Segafredo), Stan Dewulf (AG2R Citroën Team), Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Maurits Lammertink (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Loïc Vliegen (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Chad Haga(Team DSM), Ryan Gibbons (UAE-Team Emirates), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB), Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team). 13.20 Il plotone tiene i fuggitivi a. Fase di gara molto tranquilla. 13.14 Mancano 180 chilometri al ...

Advertising

infoitsport : LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: Van Aert e Alaphilippe favoriti, c'è anche Roglic - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI / 1 ??? 12h20 GP del Portogallo, gare - zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: Van Aert e Alaphilippe favoriti c’è anche Roglic - #Amstel #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: Van Aert e Alaphilippe favoriti c’è anche Roglic - #Amstel #DIRETTA:… - blab_live : #Ciclismo, domani la #AmstelGoldRace #AGR2021: analisi del percorso, favoriti, quote e #pronostici -