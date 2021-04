Semplici su Kurtic: “L’ho visto piangere, è stato un mio giocatore. Potevo essere io al suo posto” (Di sabato 17 aprile 2021) L’immagine della serata di Cagliari-Parma è il pianto di Kurtic del Parma che a fine gara si è lasciato andare alle lacrime, capendo che questo ko sarà fatale ai ducali per la salvezza. Il tecnico del Cagliari, Semplici, è stato il primo ad andare a rincuorare il giocatore e ha spiegato a Dazn le sue emozioni: “E’ stato un mio giocatore, L’ho visto piangere e ci Potevo essere io dall’altra parte. Mi è sembrato giusto andare da lui. In tanti ci davano per morti ma morti ancora non siamo. La classifica non rispecchia il valore dei ragazzi. Dobbiamo sbagliare il meno possibile”. Foto: Sito Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 aprile 2021) L’immagine della serata di Cagliari-Parma è il pianto didel Parma che a fine gara si è lasciato andare alle lacrime, capendo che questo ko sarà fatale ai ducali per la salvezza. Il tecnico del Cagliari,, èil primo ad andare a rincuorare ile ha spiegato a Dazn le sue emozioni: “E’un mioe ciio dall’altra parte. Mi è sembrato giusto andare da lui. In tanti ci davano per morti ma morti ancora non siamo. La classifica non rispecchia il valore dei ragazzi. Dobbiamo sbagliare il meno possibile”. Foto: Sito Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

PaoloCond : Joao Pedro e Semplici vanno da Kurtic per una carezza, senza bisogno di parole. Brividi - Basilio93744483 : RT @PaoloCond: Joao Pedro e Semplici vanno da Kurtic per una carezza, senza bisogno di parole. Brividi - teo_acm : RT @PaoloCond: Joao Pedro e Semplici vanno da Kurtic per una carezza, senza bisogno di parole. Brividi - RossoneroEbbast : RT @PaoloCond: Joao Pedro e Semplici vanno da Kurtic per una carezza, senza bisogno di parole. Brividi - Jai_Guru_Dev_ : @iaiakiss Kurtic piangeva e JP e Semplici (suo ex allenatore) si sono avvicinati con confortarlo. Per me una scena bellissima.? -