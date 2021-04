Reggio Calabria: pulizia straordinaria della Scalinata di via Giudecca [FOTO] (Di sabato 17 aprile 2021) Reggio Calabria: pulizia straordinaria della Scalinata di via Giudecca. Iniziativa del gruppo spontaneo di cittadini Iloverc Giornata di pulizia della Scalinata di via Giudecca a Reggio Calabria. L’iniziativa organizzata dal gruppo spontaneo di cittadini Iloverc proseguirà anche nella giornata di domani. “Qualcuno ha domandato- sottolinea il movimento di liberi cittadini- vale la pena spaccarsi la schiena per pulire qualcosa che fra dieci giorni sarà nuovamente sporca? Qualcuno ha anche detto: nci faciti u lavuru gratis o sinducu (fate il lavoro gratis al sindaco)! Tuttavia, la Scalinata è impraticabile nell’interezza del suo complesso monumentale ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021)di via. Iniziativa del gruppo spontaneo di cittadini Iloverc Giornata didi via. L’iniziativa organizzata dal gruppo spontaneo di cittadini Iloverc proseguirà anche nella giornata di domani. “Qualcuno ha domandato- sottolinea il movimento di liberi cittadini- vale la pena spaccarsi la schiena per pulire qualcosa che fra dieci giorni sarà nuovamente sporca? Qualcuno ha anche detto: nci faciti u lavuru gratis o sinducu (fate il lavoro gratis al sindaco)! Tuttavia, laè impraticabile nell’interezza del suo complesso monumentale ...

Emagorno : ALTA VELOCITA' SALERNO-REGGIO CALABRIA, UNA VITTORIA DEL #RECOVERYSUD Il Premier Draghi annuncia la presenza di un… - raffaellapaita : 'Nel fondo collegato al Pnrr c'e' una posta per l'Alta velocita' Salerno-Reggio Calabria'. Le parole del President… - ItaliaViva : . @Emagorno : 'L'Alta Velocità nel tratto Salerno-Reggio Calabria è una vittoria per il Sud' - TG24info : Basket B - Cassino non si ferma, battuta anche Reggio Calabria - #TG24.info - - 9Roby11 : RT @ItaliaViva: . @Emagorno : 'L'Alta Velocità nel tratto Salerno-Reggio Calabria è una vittoria per il Sud' -