Piacere sessuale "superficiale, in abbinamento, dondolante o a pesca": ecco come si amplifica nelle donne (Di sabato 17 aprile 2021) superficiale, in abbinamento, dondolante e a pesca. Queste sono le 4 vie del Piacere femminile. Più precisamente sono le strategie che le donne utilizzano per aumentare il Piacere sessuale durante la penetrazione vaginale, sia con un uomo che con un sex toy. A individuarle sono stati Devon J. Hensel, professore associato dell'Indiana University School of Medicine, e Christiana von Hippel, ricercatrice di OMGYES in uno studio pubblicato sulla rivista Plos One. L'intento dei ricercatori era quello di dare alle donne uno strumento per aiutarle a comunicare e a spiegare il loro Piacere sessuale. La comunità scientifica concorda nel ritenere la salute sessuale e riproduttiva ...

