Controlli potenziati nel fine settimana | quad in spiaggia e anche posti di blocco per evitare assembramenti

Advertising

veneziaradiotv : Bibione spiagge sicure: più agenti nei mesi estivi - MessinaMag : Sono stati potenziati i controlli anti-Covid, effettuati nel fine settimana in tutta la provincia messinese dagli a… - radiostereo103 : Messinese: Potenziati i controlli anti Covid nel fine settimana. Numerose le persone sanzionate, un centinaio gli e… - Scomunicando : CONTROLLI ANTI COVID – Potenziati nel fine settimana. Numerose le persone sanzionate - Tele90canale288 : Potenziati i controlli anti Covid nel fine settimana. Numerose le persone sanzionate, un centinaio gli esercizi com… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli potenziati

Il sindaco Codognotto: 'Azioni concrete sulle politiche di sicurezza'. Maggiorie agenti per rendere le spiagge sempre più sicure. Bibione tra le località più scure a livello nazionale. Bibione tra le prime per le politiche sulla sicurezza A Bibione si punta sul ...I bar e i ristoranti potranno effettuare soltanto l'asporto verrannodelle forze dell'ordine nei principali accessi della città e nei luoghi di maggiore aggregazione. ...CIVITANOVA - Fine settimana, scattano i controlli a Civitanova per evitare gli assembramenti e fare in modo che i cittadini siano rispettosi delle regole. Sotto controllo la situazione ...Azioni concrete nelle politiche di sicurezza. Bibione tra le prime spiagge sicure con maggior presenza di agenti e controlli sul territorio.