“Mi chiamo Francesco Totti” | 3 buoni motivi per vederlo

(Di venerdì 16 aprile 2021) Wildside è tra le case di produzione cinematografica più attive negli ultimi anni che con il documentario Miaggiunge un altro tassello prezioso al suo catalogo. Nel docufilm è lo stesso, ex campione della Roma, a raccontare le vicende legate alla sua carriera e alla sua vita privata. Non si tratta quindi del classico documentario pieno di retorica e luoghi comuni, ma di un racconto che dona nuove sfumature a dei pezzi di storia ben noti. Momenti di gioco si alternano a momenti di vita, inquadrati all’interno di una cornice emotiva che colpisce nell’animo anche chi non ama il calcio o chi non se ne intende. Se a questo punto non si è ancora convinti, qui di seguito sono elencati una serie diche possono indurre a cambiare idea e a ...

Advertising

francescosono1 : @CeraunavoltaCe1 Salve, mi chiamo Francesco, ma tutti mi chiamano Ghost - trimonazo : Io mi chiamo Francesco..... - UBrignone : RT @PrimeVideoIT: È la notte che precede l'addio al calcio, Totti ripercorre tutta la sua vita. Scopri 'Mi chiamo Francesco Totti' su #Prim… - spaceplvme : RT @unaragionedipiu: ma perché devono parlare di queste cose ambigue e perché devono mettere in mezzo francesco? ma ce la fanno? tommaso ha… - ire71ropelato : RT @PrimeVideoIT: È la notte che precede l'addio al calcio, Totti ripercorre tutta la sua vita. Scopri 'Mi chiamo Francesco Totti' su #Prim… -

Ultime Notizie dalla rete : chiamo Francesco

La strada verso un futuro migliore', frutto di una conversazione di Papacon Austen ... In Ritorniamo a sognare questa politica la'Politica con la P maiuscola', politica come servizio, ...... con la conseguenza di realizzare in tempi rapidissimi quello che un personaggio che se ne intendeva - cioèSaverio Borelli procuratore della Repubblica di Milano -' la sentenza ...Era un punto di riferimento non solo per i trapanesi ma anche per i tanti turisti che, presso la sua pasticceria, facevano tappa fissa ...E’ stimato in un milione di euro il progetto per recuperare le due antiche torri di avvistamento che raccontano un pezzo di storia di Villanova d’Asti. Le Bissoche, come vengono comunemente chiamate, ...