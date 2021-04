La Russa conferma: 'La mozione contro Speranza mette la Lega in difficoltà? L'opposizione siamo noi...' (Di venerdì 16 aprile 2021) Ignazio La Russa, ospite a L'Aria che Tira su La7, ha risposto a chi sostiene che la mozione di Fratelli d'Italia per le dimissioni di Roberto Speranza sia in realtà un tentativo di mettere in ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) Ignazio La, ospite a L'Aria che Tira su La7, ha risposto a chi sostiene che ladi Fratelli d'Italia per le dimissioni di Robertosia in realtà un tentativo dire in ...

Ultime Notizie dalla rete : Russa conferma La Russa conferma: 'La mozione contro Speranza mette la Lega in difficoltà? L'opposizione siamo noi...' ... "Per non mettere in difficoltà nessuno, basta non fare nulla, qualsiasi azione dell'opposizione ovviamente mette in difficoltà la maggioranza" ha detto La Russa sibillino, di fatto confermando le ...

Navalny in carcere minacciato di alimentazione forzata Mosca. Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny, in sciopero della fame dal 31 marzo in un carcere russo, ha raccontato su ... abbiamo aggiunto l'ora della vostra registrazione e la conferma. ...

La Russa conferma: "La mozione contro Speranza mette la Lega in difficoltà? L'opposizione siamo noi..." L'esponente dei Fratelli d'Italia: "Se non lo chiede l'opposizione di verificare se attraverso la sfiducia al ministro si può migliorare la situazione, che possibilità ha l'opposizione?" ...

Russia-Usa: ministero Esteri Mosca, vietato ingresso per 8 alti funzionari statunitensi L'ultimo attacco alla Russia intrapreso dall'amministrazione statunitense del presidente Joe Biden, ovviamente, non può rimanere senza ...

