Joe Barbieri | esce il nuovo disco | ' Tratto da una storia vera' con collaborazioni doc | da Tosca a Carmen Consoli | a Cammariere

Advertising

andreainfusino : Venerdì 16 aprile esce in digitale e negli stores “TRATTO DA UNA STORIA VERA”, il nuovo album di Joe Barbieri - StanzaBalocchi : “TRATTO DA UNA STORIA VERA” è il nuovo album di Joe Barbieri - MaisonBarbieri : RT @MontiFrancy82: Dal 16 aprile in Europa e dal 22 aprile in Giappone è disponibile “TRATTO DA UNA STORIA VERA”, il nuovo album di @Maison… - zazoomblog : Joe Barbieri presenta “Tratto da una storia vera” - #Barbieri #presenta #“Tratto #storia -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Barbieri

Vicino ai 50 anni, con quasi 30 di carriera e a 4 dal suo ultimo album,- cantautore anomalo nel panorama dei nostri poeti in musica non foss'altro che per quel centellinare le uscite - si presenta con il nuovo disco, ' Tratto da una storia vera ' (Microcosmo/...E' uscito in Europa (e dal 22 aprile sarà disponibile anche in Giappone) "Tratto da una Storia Vera" (Microcosmo Dischi/Warner Music Italy), il nuovo album di. A quattro anni di distanza da "Origami" (e dopo una deviazione per celebrare a proprio modo Billie Holiday attraverso il disco "Dear Billie"),torna alle sue canzoni ...Dal 16 aprile in Europa e dal 22 aprile in Giappone è disponibile in digitale e in formato fisico negli stores “TRATTO DA UNA STORIA VERA” (Microcosmo ...“Tratto Da Una Storia Vera” si sviluppa sulla distanza di undici brani, dieci dei quali sono a firma di Giuseppe (“Joe”) Barbieri ed uno è una piccola grande sorpresa, il cui senso e la cui portata ...