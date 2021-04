Isola dei Famosi | calo drastico di ascolti per la puntata del 15 aprile

Advertising

IsolaDeiFamosi : Il televoto è chiuso!?? Ci vediamo questa sera su Canale 5 con l'Isola dei Famosi??#Isola - IsolaDeiFamosi : É iniziata! Buona puntata dell'#Isola dei Famosi a tutti! ?? - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - MenoTele : -- Giovedì 15 Aprile 2021 -- #UnPassoDalCielo6 4.913.000 (20,8%) L'#isola dei famosi 2.942.000 (17,1%) Diretta Gol… - tgtourism : Sono lo spaccato di una terra unica e suggestiva, i borghi della #Sardegna. Ecco un itinerario dei più caratteristi… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

... tra cui Kyoto, Osaka, la stessa Tokyo e l'di Okinawa. Il provvedimento prevede la chiusura ... che - sebbene a livelli molto più contenuti rispetto ai valoripaesi occidentali, allarmano le ...... raggiungibile anche dal sito del Comune, è disponibile il bando che mette all'asta le prime 36 unità immobiliari nella cittadina in provincia di Trapani che dal 2016 è inserita nell'elenco...Cagliari. La corsa ai prestigiosi titoli sardi assoluti dei 10.000 metri in pista, che quest’anno si annuncia ricca di motivi di interesse, caratterizzerà l’imminente lungo weekend dell’atletica isola ...Inizia il congresso del Partito comunista e ci si aspetta che Raúl Castro rinunci a tutti i suoi poteri: chi verrà dopo di lui, comunque, non farà la rivoluzione ...