Bologna | avvelena i genitori e chiama i carabinieri Fermato un 19enne | il padre è morto | la madre è grave

(Di venerdì 16 aprile 2021) Avrebbeto entrambi ie poi hato iper costituirsi. È successo ieri sera intorno alle 22 a Ceretolo di Casalecchio (). Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e il personale del 118 che hanno potuto soccorrere solo la donna. Il ragazzo di 19 anni che si autoaccusato è stato quindiper omicidio e tentato omicidio dopo l’interrogatorio con il pm di turno. Il, mentre laè stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Sono in corso indagini per stabilire movente e modalità: è stato trovato un bicchiere in cucina, con una sostanza che sarà analizzata dalla Scientifica dell’Arma. Foto di archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È accaduto ieri sera a Ceretolo di Casalecchio, in provincia di Bologna, quando un 19enne, che si è costituito ai carabinieri, è stato fermato al termine di un interrogatorio.