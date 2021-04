Audrey Hepburn: nuova serie sulla vita (Di venerdì 16 aprile 2021) La casa di produzione italiana Wildside ha confermato che uno dei suoi prossimi progetti sarà una serie televisiva dedicata alla vita privata di Audrey Hepburn. Quando inizieranno le riprese? Chi farà parte del cast? Su quale piattaforma digitale usciranno gli episodi? La Wildside, la casa di produzione del gruppo Freemantle dietro il successo di “The Young Pope” e de “L’Amica Geniale”, ha confermato la volontà di realizzare una Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 aprile 2021) La casa di produzione italiana Wildside ha confermato che uno dei suoi prossimi progetti sarà unatelevisiva dedicata allaprivata di. Quando inizieranno le riprese? Chi farà parte del cast? Su quale piattaforma digitale usciranno gli episodi? La Wildside, la casa di produzione del gruppo Freemantle dietro il successo di “The Young Pope” e de “L’Amica Geniale”, ha confermato la volontà di realizzare una Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Pemberley_1985 : RT @IOdonna: Mettetevi il cuore in pace: niente tubini neri, amori e dietro le quinte, pare riguarderà gli anni formativi della diva https:… - corte_rosaria : RT @fran_ozgegurel: A volte ignorare è un gesto di grande educazione Audrey Hepburn Buonanotte anima bella @ozgecangurel ?? fai solo sogni b… - antodelprino : RT @IOdonna: Mettetevi il cuore in pace: niente tubini neri, amori e dietro le quinte, pare riguarderà gli anni formativi della diva https:… - letiziamagnani_ : RT @IOdonna: Mettetevi il cuore in pace: niente tubini neri, amori e dietro le quinte, pare riguarderà gli anni formativi della diva https:… - IOdonna : Mettetevi il cuore in pace: niente tubini neri, amori e dietro le quinte, pare riguarderà gli anni formativi della… -

Ultime Notizie dalla rete : Audrey Hepburn La Cancel Culture e l'attacco all'iconica 'Colazione da Tiffany' Fu Edwards a imporre nel cast un'attrice iconica, Audrey Hepburn , nei panni della protagonista Holly Golightly . Un personaggio che Capote aveva ideato per un opposto prototipo di donna: l'esplosiva ...

Abiti da Oscar: 48 best look da red carpet secondo gli editor di Vogue Intanto ripassiamo gli outfit più belli di tutti i tempi, da Audrey Hepburn a Natalie Portman Vedi di più Chevron La cerimonia degli Academy Award è uno degli eventi con red carpet più seguiti al ...

Gli anni formativi di Audrey Hepburn diventano una serie, prodotta dal figlio Luca Mettetevi il cuore in pace: niente tubini neri, amori e dietro le quinte, pare riguarderà gli anni formativi della diva ...

La vita di Audrey Hepburn diventa una serie tv Icona senza tempo, Audrey Hepburn è stata molto di più di una semplice attrice. Un modello di stile che verrà raccontato in una serie ...

Fu Edwards a imporre nel cast un'attrice iconica,, nei panni della protagonista Holly Golightly . Un personaggio che Capote aveva ideato per un opposto prototipo di donna: l'esplosiva ...Intanto ripassiamo gli outfit più belli di tutti i tempi, daa Natalie Portman Vedi di più Chevron La cerimonia degli Academy Award è uno degli eventi con red carpet più seguiti al ...Mettetevi il cuore in pace: niente tubini neri, amori e dietro le quinte, pare riguarderà gli anni formativi della diva ...Icona senza tempo, Audrey Hepburn è stata molto di più di una semplice attrice. Un modello di stile che verrà raccontato in una serie ...