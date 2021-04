Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 15 aprile 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 15 aprile, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 Nella puntata di Oggi, probabilmente protagonista sarà il tronista di Uomini e Donne Massimiliano. Dopo aver visto lo scontro tra Giacomo e Carolina per la reazione di lei alle parole di lui e, dopo aver visto al centro dello studio Samantha con i suoi corteggiatori; oggi tocca al terzo tronista. Massimiliano porta avanti la sua conoscenza con Federica ed Eugenia. Se con la prima c’è una forte attrazione fisica, la seconda lo tiene legato a se caratterialmente. Una scelta veramente difficile per il tronista che deve fare i conti con due corteggiatrici molto forti. Per il trono Over, al centro studio, potremmo vedere sia Armando che continua la conoscenza ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021). Scopriamo cosa succederà oggi, 15, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 Nella puntata di Oggi, probabilmente protagonista sarà il tronista diMassimiliano. Dopo aver visto lo scontro tra Giacomo e Carolina per la reazione di lei alle parole di lui e, dopo aver visto al centro dello studio Samantha con i suoi corteggiatori; oggi tocca al terzo tronista. Massimiliano porta avanti la sua conoscenza con Federica ed Eugenia. Se con la prima c’è una forte attrazione fisica, la seconda lo tiene legato a se caratterialmente. Una scelta veramente difficile per il tronista che deve fare i conti con due corteggiatrici molto forti. Per il trono Over, al centro studio, potremmo vedere sia Armando che continua la conoscenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Anticipazioni Uomini e Donne oggi 15 aprile: cosa potrebbe succedere in studio? Come ogni giorno alle 14:45, anche oggi 15 aprile andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne: cosa potrebbe accadere? La puntata di oggi, giovedì 15 aprile si preannuncia davvero intrigante: ieri abbiamo assistito, per quanto riguarda il trono classico ad un intenso confronto ...

Uomini e Donne, chi è Isabella: età e curiosità dell’elegante dama del Trono Over Uomini e Donne, chi è Isabella: età e curiosità dell’elegante dama del Trono Over, arrivata da poco nella trasmissione di Maria De Filippi. Uomini e Donne, chi è Isabella: età e curiosità ...

