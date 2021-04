Serie C, la Casertana passa a Monopoli (0-1) nel recupero della 33a giornata (Di giovedì 15 aprile 2021) Si è appena conclusa la partita Monopoli-Casertana del Girone C di Serie C, recupero della 33a giornata. Decisivo il gol al 33? di Cuppone che ha garantito i tre punti ai campani. In classifica la Casertana sale a quota 44 lasciando il Monopoli a 40 in undicesima posizione, appena fuori la zona playoff (da verificare a fine campionato se l’undicesima potrà accedere ai playoff). Entrambe le squadre avevano avuto tanti casi Covid recentemente e stanno recuperando i match rinviati proprio in queste settimane. Il Monopoli ha ancora un’altra partita da recuperare. La classifica aggiornata: Ternana 87 (promossa in Serie B) Avellino 66 Bari 59 Catanzaro 58* Catania 53 Juve Stabia 52* Foggia 47* Palermo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) Si è appena conclusa la partitadel Girone C diC,33a. Decisivo il gol al 33? di Cuppone che ha garantito i tre punti ai campani. In classifica lasale a quota 44 lasciando ila 40 in undicesima posizione, appena fuori la zona playoff (da verificare a fine campionato se l’undicesima potrà accedere ai playoff). Entrambe le squadre avevano avuto tanti casi Covid recentemente e stanno recuperando i match rinviati proprio in queste settimane. Ilha ancora un’altra partita da recuperare. La classifica ag: Ternana 87 (promossa inB) Avellino 66 Bari 59 Catanzaro 58* Catania 53 Juve Stabia 52* Foggia 47* Palermo ...

Advertising

sportface2016 : #SerieC, vittoria esterna della #Casertana contro il #Monopoli - PEFIORENTINA : Serie C Group C Half Time Monopoli 0 Casertana 1 - ftg_soccer : GOAL! Casertana in Italy Serie C: Girone C Monopoli 0-1 Casertana - infoitsport : Serie C, Monopoli-Casertana: dove vederla in streaming e diretta tv - MCalcioNews : Casertana, tutti negativi al nuovo ciclo di tamponi -