Notte stellata | testo e significato del brano di Emanuele Aloia

Ecco il testo e il significato del nuovo brano "Notte stellata" di Emanuele Aloia. Pronti a scoprire di cosa parla? Dopo lo straordinario successo dei brani "Girasoli" e "Il bacio di Klimt", da oggi è disponibile il nuovo album di Emanuele Aloia dal titolo "Sindrome di Stendhal". Si tratta del primo progetto discografico del giovanissimo cantautore, fenomeno della piattaforma TikTok. Prima di scoprire il testo e il significato del brano "Notte stellata", vi invito a leggere l'articolo che racconta, passo dopo passo, brano dopo brano, l'album di Emanuele Aloia

Miranda_mazz : #EmanueleAloia Ecco un brano per te… Notte Stellata di Emanuele Aloia - AllMusicItalia : Fuori ora il disco d'esordio di @EmanueleAloia 'La sindrome di Stendhal'. Il primo singolo è 'Notte stellata'. Ecco… - prvtocol : notte stellata okay - imagineverland : @Ginevrastenica + nel non potersi mostrare al 100% ma nel dover stare a queste coreo scelte dalla pepa. la coreo su… - patrizia62roma : RT @Frances52779614: 'Che cos'è un poeta? Un uomo infelice che nasconde profonde sofferenze nel cuore, ma le cui labbra sono fatte in mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Notte stellata Amici 2021 Serale/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 17 aprile: Martina Vs... ... rivelando infine di desiderare la possibilità di creare una coreografia per il serale da solo, incentrata sul quadro de La notte stellata di Van Gogh. 'Vedremo di parlarne col direttore artistico e ...

Aloia: "Musica e arte un connubio salvifico" L'album si apre con "Notte stellata", il primo singolo con più citazioni: inizia come ballad e ha un'evoluzione inaspettata, una canzone a cui tengo particolarmente. E poi, "Mi stai già perdendo" e "...

Emanuele Aloia, l’esordio con l’album ‘Sindrome di Stendhal’ insieme a Tiktok e gli Uffizi di Firenze (di Maria Elena Zannini) - Emanuele Aloia, dopo successi come ‘Girasoli’ e ‘Il bacio di Klimt’, debutta venerdì 16 aprile con il primo album ‘Sindrome di Stendhal’, anticipato a gennaio da 'L'urlo di ...

L'album si apre con "Notte stellata", il primo singolo con più citazioni: inizia come ballad e ha un'evoluzione inaspettata, una canzone a cui tengo particolarmente. E poi, "Mi stai già perdendo"