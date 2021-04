NieR: Replicant ver.1.22474487139 includerà parti della storia tagliate nel gioco originale (Di giovedì 15 aprile 2021) NieR: Replicant ver.1.22474487139 si avvicina all'uscita della prossima settimana su Xbox One, PS4 e PC, e sebbene il remaster offrirà una grafica e un combattimento migliorati, includerà anche contenuti che il team di sviluppo non ha potuto inserire nel gioco originale. Parlando con PCGamesN, il produttore Yosuke Saito ha detto che "ci sono alcune sezioni extra della storia che non siamo stati in grado di inserire nell'originale. C'è anche un nuovo boss incredibilmente potente che vi aspetta da qualche parte." È interessante notare che ci sarà anche "qualcosa" che coinvolgerà un personaggio del gioco originale e alcune connessioni con NieR: Automata. "Ci sono un sacco ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021)ver.1.si avvicina all'uscitaprossima settimana su Xbox One, PS4 e PC, e sebbene il remaster offrirà una grafica e un combattimento migliorati,anche contenuti che il team di sviluppo non ha potuto inserire nel. Parlando con PCGamesN, il produttore Yosuke Saito ha detto che "ci sono alcune sezioni extrache non siamo stati in grado di inserire nell'. C'è anche un nuovo boss incredibilmente potente che vi aspetta da qualche parte." È interessante notare che ci sarà anche "qualcosa" che coinvolgerà un personaggio dele alcune connessioni con: Automata. "Ci sono un sacco ...

