Maurizio Costanzo Show: Tommaso Zorzi e Francesco Oppini di nuovo insieme

Ieri sera, 14 aprile 2021, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Tommaso Zorzi, ospite fisso del marito di Maria De Filippi, ha avuto modo di incontrare sul famoso palco di casa Mediaset il suo caro amico Francesco Oppini. I due si sono conosciuti nel corso del Grande Fratello Vip 5 condividendo l'esperienza all'interno alla casa più spiata d'Italia. L'influencer milanese è molto legato al figlio di Alba Parietti, infatti per Oppini prova realmente qualcosa che va oltre l'amicizia. Nonostante i suoi sentimenti Zorzi ha deciso di reprimerli in modo da non perdere il rapporto con l'ex coinquilino del GF VIP. «Non stiamo insieme però abbiamo un'intimità», ha spiegato ...

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo Malika Chalhy ospite del Maurizio Costanzo Show Non è tollerabile che nel 2021 ancora debbano succedere queste cose e intanto, la legge contro l'omofobia non è stata ancora calendarizzata" , con queste parole Maurizio Costanzo apre la 4448° puntata dell'omonimo e iconico show che va in onda in seconda serata su Canale5. Il riferimento è diretto e senza mezzi termini. Al suo fianco c'è infatti Malika Chalhy ...

