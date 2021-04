Il CEO di Qualcomm a tutto tondo su 5G e molto altro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : CEO Qualcomm

In partnership anche Oppo eche hanno implementato l'infrastruttura nelle principali città ... Chiudiamo con le parole deldi Vodafone Germania , Hannes Ametsreiter: "Stiamo aprendo la ...Vediamo tutti i dettagli Ericsson, Vodafone, OPPO ehanno unito le forze per implementare ... - spiega ildi Vodafone Germania, Hannes Ametsreiter , a Düsseldorf. Per il lancio del 12 ...Cristiano Amon, CEO di Qualcomm, ha tenuto un AMA su Reddit parlando a 360° di 5G e del problema circa la carenza di semiconduttori ...Il CEO di Realme Madhav Sheth ha affermato che la società sarà la prima a lanciare uno smartphone con il nuovo SoC MediaTek Dimensity 700.