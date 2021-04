Advertising

giornaleradiofm : Ambasciata Usa, 'le forze straniere lascino la Libia': (ANSA) - ROMA, 15 APR - 'La Libia è estramamente importante… - mrcfsn : RT @_DAGOSPIA_: AMBASCIATA USA: C'E' SINTONIA TRA BIDEN E DRAGHI. LE FORZE STRANIERE DEVONO LASCIARE LA LIBIA - ronzidante : RT @Agenzia_Ansa: 'L'amministrazione Biden vuole mettere il tema dei diritti umani al centro della politica estera degli Usa', ha detto in… - Agenzia_Ansa : 'L'amministrazione Biden vuole mettere il tema dei diritti umani al centro della politica estera degli Usa', ha det… - PaoloX68 : RT @_DAGOSPIA_: AMBASCIATA USA: C'E' SINTONIA TRA BIDEN E DRAGHI. LE FORZE STRANIERE DEVONO LASCIARE LA LIBIA -

Ultime Notizie dalla rete : Ambasciata Usa

Agenzia ANSA

Lo ha detto in un Forum all'ANSA Thomas Smitham, Incaricato d'Affari, sottolineando che in questo momento c'è sintonia anche trae Ue. "I rapporti con l'Italia sono molto importanti per noi e ...Lo ha detto in un forum all'ANSA Thomas Smitham, Incaricato d'Affari presso l'in Italia. "Tra poche settimane arriverà qui il nostro ambasciatore in Libia per avere un colloquio con l'...joe biden AMBASCIATA USA, C'È SINTONIA TRA BIDEN E DRAGHI (ANSA) - "C'è sintonia tra l'amministrazione Biden e il governo Draghi. Possiamo lavorare insieme su tanti temi importanti". Lo ha detto in un ..."La Libia è estramamente importante per l'Italia e Blinken e Di Maio hanno parlato nel loro incontro a Washington della necessità di collaborare di più su questo tema. La nostra posizione, comune con ...