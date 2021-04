L’infermiera no vax che paragona le leggi naziste all’obbligo vaccinale per i sanitari (Di mercoledì 14 aprile 2021) Barbara Squillace è un’infermiera di Chivasso che sul profilo scrive “Io non mi vaccino”. Dice di indossare la mascherina solo quando lavora in ospedale e dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari “Il consenso richiesto a noi operatori sanitari è lo stesso nato con le leggi naziste, quando si obbligavano le persone a vaccinarsi”, come scrive La Stampa. Ora Per lei arriveranno dei provvedimenti Racconta la Stampa: Le dichiarazioni e i comportamenti tenuti da Barbara Squillace, L’infermiera dell’ospedale di Chivasso che nega l’efficacia dei vaccini anti Covid e si rifiuta di indossare la mascherina fuori dall’orario di lavoro, finiranno davanti all’ufficio procedimenti disciplinari dell’Asl To4. Si tratta di un ente indipendente all’interno dell’azienda ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Barbara Squillace è un’infermiera di Chivasso che sul profilo scrive “Io non mi vaccino”. Dice di indossare la mascherina solo quando lavora in ospedale e dell’obbligoper gli operatori“Il consenso richiesto a noi operatoriè lo stesso nato con le, quando si obbligavano le persone a vaccinarsi”, come scrive La Stampa. Ora Per lei arriveranno dei provvedimenti Racconta la Stampa: Le dichiarazioni e i comportamenti tenuti da Barbara Squillace,dell’ospedale di Chivasso che nega l’efficacia dei vaccini anti Covid e si rifiuta di indossare la mascherina fuori dall’orario di lavoro, finiranno davanti all’ufficio procedimenti disciplinari dell’Asl To4. Si tratta di un ente indipendente all’interno dell’azienda ...

