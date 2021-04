**Governo: Cdm, Fratin e Todde viceministri al Mise** (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha approvato la delega ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 10 della legge n. 400 del 1988, ai Sottosegretari sen. Gilberto Pichetto Fratin e dott.ssa Alessandra Todde. Il titolo viene attribuito con decreto del Presidente della Repubblica". E' quanto si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi a seguito del Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha approvato la delega ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 10 della legge n. 400 del 1988, ai Sottosegretari sen. Gilberto Pichettoe dott.ssa Alessandra. Il titolo viene attribuito con decreto del Presidente della Repubblica". E' quanto si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi a seguito del Cdm.

Advertising

TV7Benevento : **Governo: Cdm, Fratin e Todde viceministri al Mise**... - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Il via libera del #governo al nuovo scostamento di bilancio arriverà assieme all'ok al #Def, previsto in un nuovo Consiglio… - rtl1025 : ?? Il via libera del #governo al nuovo scostamento di bilancio arriverà assieme all'ok al #Def, previsto in un nuovo… - francesco997453 : RT @lorenzo5103: Draghi: “Sì, è un condono. Necessario perché lo Stato non ha funzionato”. Così il premier su stralcio cartelle dopo le ten… - TV7Benevento : **Governo: terminato Cdm, slitta via libera a Def e scostamento**... -