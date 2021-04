Amici 20, Emanuele Filiberto bomba sul programma: ” Maria non vuole che noi giurati …” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Amici sta proseguendo tra i day time e i serali e le vicende che si intrecciano tra le liti tra i professori, le frecciatine più o meno velate che si lanciano, le sfide e le vittorie, danno al programma quel sale che lo distingue da tutte le altre trasmissioni e che, per questo, è amatissimo e seguitissimo. A condurlo c’è, come al solito, Maria De Filippi che segue tutto e organizza tutto nei minimi dettagli e, sia i ragazzi che i professori che i giurati la amano e la rispettano profondamente. Pio e Amedeo, che sono ospiti fissi del programma, scherzando hanno preso di mira la giuria che quest’anno è composta da Emanuele Filiberto, Stash dei Colors e Stefano De Martino dicendo che è un po’ sottotono rispetto alla giuria degli anni scorsi che si fregiava anche di ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 14 aprile 2021)sta proseguendo tra i day time e i serali e le vicende che si intrecciano tra le liti tra i professori, le frecciatine più o meno velate che si lanciano, le sfide e le vittorie, danno alquel sale che lo distingue da tutte le altre trasmissioni e che, per questo, è amatissimo e seguitissimo. A condurlo c’è, come al solito,De Filippi che segue tutto e organizza tutto nei minimi dettagli e, sia i ragazzi che i professori che ila amano e la rispettano profondamente. Pio e Amedeo, che sono ospiti fissi del, scherzando hanno preso di mira la giuria che quest’anno è composta da, Stash dei Colors e Stefano De Martino dicendo che è un po’ sottotono rispetto alla giuria degli anni scorsi che si fregiava anche di ...

