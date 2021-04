“Mi prendo tutta la responsabilità” Giudici e Martina Miliddi | la super vip a bomba su Amici Parole che fanno già discutere

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 aprile 2021) Sale la tensione nella scuola di. Nel centro del mirino sempre Alessandra Celentano. Il comportamento assunto adnei confronti di alcune ballerine della scuola comee Rosa Di Grazia non piace. Solo ieri ha fatto scoppiare in lacrime. Come si sa, la maestra non gradisce affatto le qualità tecniche dell’allieva, anzi, la critica in modo pesante praticamente in ogni sua esibizione. Ciò che ha fatto stavolta la Celentano non è però stato accettato dalla concorrente, che non è riuscita a contenere le sue emozioni e ha pianto incessantemente. Alessandra Celentano ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida a. Avversaria la sua allieva Serena, che lei apprezza notevolmente. L’insegnante ha detto “di voler fare chiarezza in maniera definitiva” e ...