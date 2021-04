L’allarme dei medici: “Ospedali sovraccarichi, no a un allentamento prematuro delle regole. C’è amarezza per il dibattito sulle riaperture” (Di martedì 13 aprile 2021) Un appello congiunto delle principali sigle sindacali di medici e operatori sanitari per chiedere al governo, sempre più strattonato da chi – all’interno della maggioranza – vuole riaprire il Paese già entro aprile, di “non allentare prematuramente le restrizioni“. Il motivo, spiegano, è che gli Ospedali sono ancora “sovraccarichi”, con “indici di occupazione delle terapie intensive e delle aree mediche Covid ben oltre le soglie critiche individuate“. Anche a livello epidemiologico, si legge nel comunicato diffuso da Anaao Assomed, Aaroi-Emac, Fp Cgil medici e dirigenti, Uil, Cisl medici e altri, nonostante nelle ultime settimane i contagi stiano rallentando, la circolazione del virus resta “marcata“, con circa “530mila contagi attivi“. Tutti fattori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Un appello congiuntoprincipali sigle sindacali die operatori sanitari per chiedere al governo, sempre più strattonato da chi – all’interno della maggioranza – vuole riaprire il Paese già entro aprile, di “non allentare prematuramente le restrizioni“. Il motivo, spiegano, è che glisono ancora “”, con “indici di occupazioneterapie intensive earee mediche Covid ben oltre le soglie critiche individuate“. Anche a livello epidemiologico, si legge nel comunicato diffuso da Anaao Assomed, Aaroi-Emac, Fp Cgile dirigenti, Uil, Cisle altri, nonostante nelle ultime settimane i contagi stiano rallentando, la circolazione del virus resta “marcata“, con circa “530mila contagi attivi“. Tutti fattori ...

