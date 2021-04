Denise, rivelazione a Canale 5: c’è foto di una bimba scattata in un campo rom. “E’ identica” (Di martedì 13 aprile 2021) Arrivano nuove segnalazioni per Denise Pipitone, la bimba di 4 anni sparita a Mazara del Vallo nel 2004. Ieri Pomeriggio Cinque, la trasmissione Mediaset condotta da Barbara d’Urso, ha mostrato la foto di una bambina straordinariamente somigliante alla piccola Denise. Pomeriggio Cinque rivela foto di bimba somigliante a Denise A pubblicare la foto con un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 aprile 2021) Arrivano nuove segnalazioni perPipitone, ladi 4 anni sparita a Mazara del Vallo nel 2004. Ieri Pomeriggio Cinque, la trasmissione Mediaset condotta da Barbara d’Urso, ha mostrato ladi una bambina straordinariamente somigliante alla piccola. Pomeriggio Cinque riveladisomigliante aA pubblicare lacon un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

CarmenLaganis : RT @ore14rai2: #BREAKINGNEWS ?la rivelazione di Milo Infante di un nuovo testimone del caso di Denise Pipitone, il quale si è manifestato i… - IndiaMarino4 : RT @ore14rai2: #BREAKINGNEWS ?la rivelazione di Milo Infante di un nuovo testimone del caso di Denise Pipitone, il quale si è manifestato i… - PirreraSalvat : RT @leggoit: Denise Pipitone, rivelazione choc a Pomeriggio 5: nuova foto di una bambina in un campo nomadi - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Denise Pipitone, rivelazione choc a Pomeriggio 5: nuova foto di una bambina in un campo nomadi - leggoit : Denise Pipitone, rivelazione choc a Pomeriggio 5: nuova foto di una bambina in un campo nomadi -