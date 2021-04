Chelsea-Porto, le formazioni ufficiali (Di martedì 13 aprile 2021) Il discorso qualificazione sembra pressoché archiviato, vista la netta vittoria del Chelsea all'andata dei Quarti di finale di Champions League con il risultato di 2 a 0. Il Porto, però, ha già dimostrato di poter e saper sovvertire i pronostici. Queste le scelte dei due allenatori:Chelsea (3-4-3)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Havertz, PulisicPorto (4-4-2)Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Grujic; Corona, Maregacaption id="attachment 1108347" align="alignnone" width="3876" Havertz, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Il discorso qualificazione sembra pressoché archiviato, vista la netta vittoria delall'andata dei Quarti di finale di Champions League con il risultato di 2 a 0. Il, però, ha già dimostrato di poter e saper sovvertire i pronostici. Queste le scelte dei due allenatori:(3-4-3)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Havertz, Pulisic(4-4-2)Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Grujic; Corona, Maregacaption id="attachment 1108347" align="alignnone" width="3876" Havertz, getty/caption ITA Sport Press.

