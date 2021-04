Amici 20, Carolyn Smith torna sui social dopo la pioggia di polemiche per il post su Martina Miliddi: 'L'ultimo commento che faccio..' (Di martedì 13 aprile 2021) Durante l'ultima puntata di Amici 20 Carolyn Smith , presidente di giuria di 'Ballando con le stelle', ha dato dal suo account Instagram un giudizio sulla sfida di ballo latino americano tra Martina ... Leggi su leggo (Di martedì 13 aprile 2021) Durante l'ultima puntata di20, presidente di giuria di 'Ballando con le stelle', ha dato dal suo account Instagram un giudizio sulla sfida di ballo latino americano tra...

Advertising

leggoit : Amici 20, Carolyn Smith torna sui social dopo la pioggia di polemiche per il post su Martina Miliddi: «L'ultimo com… - dejaatellevar : @fba9415 quindi perché fa uno stile diverso non può apprezzarla? anche Carolyn esperta di latino che non c’entra nu… - poffy091 : rendiamoci conto di quanto questa sia un’arma a doppio taglio: ??? Raimondo da voti altissimi a Martina (giustifican… - Fra_xx93 : @la_danza_saa @Giorgiaa394 Carolyn Smith ha fatto una diretta in cui parlava di Amici... Ed in particolare della sf… - QuartoRuggiero : @iamellico -