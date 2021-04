Gianluigi Torzi: arrestato il broker coinvolto nella compravendita dell’immobile a Londra al Vaticano (Di lunedì 12 aprile 2021) I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo l’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali con la quale il G.I.P. del Tribunale capitolino, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, ha disposto l’arresto nei confronti di Torzi Gianluigi (classe 1979). Spiccata anche la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista o uffici direttivi di imprese per la durata di 6 mesi nei confronti di Capizzi Giacomo (classe 1969), Camalò Alfredo (classe 1978) e Del Sette Matteo (classe 1967). Tutti i soggetti risultano indagati, a vario titolo, per emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti, nonché, soltanto il primo, per autoriciclaggio. Chi è Gianluigi Torzi il broker del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo l’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali con la quale il G.I.P. del Tribunale capitolino, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, ha disposto l’arresto nei confronti di(classe 1979). Spiccata anche la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista o uffici direttivi di imprese per la durata di 6 mesi nei confronti di Capizzi Giacomo (classe 1969), Camalò Alfredo (classe 1978) e Del Sette Matteo (classe 1967). Tutti i soggetti risultano indagati, a vario titolo, per emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti, nonché, soltanto il primo, per autoriciclaggio. Chi èildel ...

Advertising

reportrai3 : Arrestato Gianluigi Torzi coinvolto nella compravendita di un immobile a Londra per la quale il manager è sotto inc… - MirkoRefatti : RT @reportrai3: Arrestato Gianluigi Torzi coinvolto nella compravendita di un immobile a Londra per la quale il manager è sotto inchiesta d… - Roke64 : RT @reportrai3: Arrestato Gianluigi Torzi coinvolto nella compravendita di un immobile a Londra per la quale il manager è sotto inchiesta d… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Gianluigi Torzi: il broker del Vaticano arrestato - Italia_Notizie : Arrestato il broker Gianluigi Torzi: coinvolto nella vendita del palazzo londinese al Vaticano -