Passaggi radiofonici, "Musica Leggerissima" sempre in testa: nessuno spodesta Colapesce e Dimartino

È passato oltre un mese dalla conclusione di Sanremo 2021, ma mai come quest'anno il Festival sembra non finire mai. Puntualmente infatti la Musica presentata alla kermesse entra a far parte della vita degli italiani durante i mesi successivi, ed in questo caso forse ciò sta facendo ancora più clamore. Spesso e volentieri peraltro le graduatorie delle vendite e dei Passaggi radiofonici non corrispondono alla classifica finale della competizione canora. Nel caso dell'edizione a cui abbiamo assistito da poco ad esempio, è inevitabile parlare della canzone che si è classificata al 4° posto nella serata del 6 marzo: Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino. L'inedito dei due cantautori siciliani, dalla incontestabile sonorità catchy, sta letteralmente ...

