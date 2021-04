Maltempo Centro Nord | imbiancato l’interno della Liguria

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 11 aprile 2021) Un fronte perturbato ha dato il via ad un’intensa fase di, neve a quote eccezionalmente basse:anche! La neve in queste ore sta cadendo copiosa sulle Alpi e a quote relativamente basse per il periodo. Nelle prossime ore e giorni ne cadrà ancora tanta. E’ questa la novità emersa dagli ultimi aggiornamenti meteo a nostra disposizione. Un