"La situazione può precipitare". Meghan Markle e i funerali del principe Filippo, drammatica indiscrezione dei tabloid (Di domenica 11 aprile 2021) Ufficiale: Meghan Markle non andrà ai funerali del principe Filippo, morto a 99 anni il 9 aprile. I funerali saranno celebrati in forma privata sabato 17 aprile. Per via del coronavirus, pochissimi i presenti: non ci sarà neppure Boris Johnson. Presente, invece, il marito di Meghan, il principe Harry, per la prima volta a casa dopo l'intervista bomba a Oprah Winfrey e le fragorose polemiche che ne sono seguite. Ma i fari sono puntati sull'assenza di Meghan Markle, la grande accusatrice dei Windsor, bollati di razzismo, insomma il grande "nemico" della Casa Reale. Un portavoce di Buckingham Palace ha fatto sapere ai media d'oltremanica che Meghan, in quanto è in dolce attesa, ha ricevuto dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Ufficiale:non andrà aidel, morto a 99 anni il 9 aprile. Isaranno celebrati in forma privata sabato 17 aprile. Per via del coronavirus, pochissimi i presenti: non ci sarà neppure Boris Johnson. Presente, invece, il marito di, ilHarry, per la prima volta a casa dopo l'intervista bomba a Oprah Winfrey e le fragorose polemiche che ne sono seguite. Ma i fari sono puntati sull'assenza di, la grande accusatrice dei Windsor, bollati di razzismo, insomma il grande "nemico" della Casa Reale. Un portavoce di Buckingham Palace ha fatto sapere ai media d'oltremanica che, in quanto è in dolce attesa, ha ricevuto dai ...

