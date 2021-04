Stellantis, Uliano: “Pronti a partecipare al futuro piano industriale” (Di sabato 10 aprile 2021) Il motore va, la pandemia sembra già essere alle spalle per Stellantis, il quarto costruttore mondiale che produce oltre 8 milioni di auto l’anno. Lo dimostrano i dati. Per il futuro piano industriale il segretario nazionale della Fim-Cisl, il bergamasco Ferdinando Uliano, esprime a chiare lettere la volontà del sindacato di partecipare e farsi promotore di proposte per il bene del gruppo automobilistico e dei suoi dipendenti. I dati della produzione I dati della produzione del 1° Trimestre 2021 segnano una crescita del +30,9% rispetto al dato relativo all’anno precedente. Secondo i dati da noi rilevati nel 2021 sono state prodotte, tra autovetture e furgoni commerciali, 208.242 unità contro le 159.088 del 2020. La crescita dei volumi si è determinata rispetto allo stesso periodo ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 aprile 2021) Il motore va, la pandemia sembra già essere alle spalle per, il quarto costruttore mondiale che produce oltre 8 milioni di auto l’anno. Lo dimostrano i dati. Per ilil segretario nazionale della Fim-Cisl, il bergamasco Ferdinando, esprime a chiare lettere la volontà del sindacato die farsi promotore di proposte per il bene del gruppo automobilistico e dei suoi dipendenti. I dati della produzione I dati della produzione del 1° Trimestre 2021 segnano una crescita del +30,9% rispetto al dato relativo all’anno precedente. Secondo i dati da noi rilevati nel 2021 sono state prodotte, tra autovetture e furgoni commerciali, 208.242 unità contro le 159.088 del 2020. La crescita dei volumi si è determinata rispetto allo stesso periodo ...

