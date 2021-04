Moschee abusive stracolme | alla faccia del lockdown A Milano assembramenti record di islamici

(Di sabato 10 aprile 2021) “La situazione delleè ormai un’emergenza. Pur essendoin zona rossa la moschea abusiva di via Cavalcanti è stracolma in più giorni e nei diversi orari delle preghiere. Sia giovedì che venerdì si sono radunate oltre 300 personevolta, addirittura con le file e le guardie di sicurezza all’esterno”. A denunciarlo sono Silvia Sardone, eurodeputata della Lega e Samuele Piscina, presidente leghista del Municipio 2. Il totale disprezzo delle norme anti Covid “Si tratta di un problema che va avanti da anni, ci sono state sentenze del giudice che hanno giudicato illegittimo l’uso di questi locali per la moschea. E’ il Comune diche deve mettere i sigilli e infatti la proprietà del condominio ha avviato un procedimento contro il Comune perché ...

La sinistra blocca la "norma anti-moschee abusive" di Fratelli d'Italia. In Commissione Ambiente alla Camera è stata bocciata la nostra proposta di legge per restringere le maglie della normativa sulle associazioni di promozione ...

Meloni: La Camera boccia nostra "norma anti-moschee abusive" 8 Aprile 2021 Covid. Salvini: 6 Regioni potrebbero riaprire oggi, valutare dati 8 Aprile 2021 Recovery. Draghi: Pnrr in discontinuità col passato 8 Aprile 2021