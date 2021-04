Isola dei Famosi | Andrea Cerioli attratto da Elisa Isoardi? L’indiscrezione

(Di sabato 10 aprile 2021) A Playa Esperanza è l’ora del pettegolezzo: Miryea svela a: “si era un po’ invaghito di te…” “si era un po’ invaghito di te…”, lo svela ala showgirl bresciana, Miryea Stabile, che insieme ae Vera Gemma si trova sull’Playa Esperanza, dopo essere stata eliminata come le sue compagne d’avventura. “Vedevo che ti seguiva un po’. Secondo me c’è un certo feeling”, ha raccontato la vincitrice dell’ultima edizione de La pupa e il secchione chiacchierando con le naufraghe. Maha subito frenato il pettegolezzo: “Lui mi faceva ridere, è simpatico però no, ci mancherebbe, potrebbe essere mio figlio”. A questo punto interviene Vera Gemma che fa notare alle due di aver avuto sempre partner più giovani di lei e ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - cesarebrogi1 : RT @Giulio_Firenze: La Soufrière erutta dopo un'inattività di 40 anni. Isola di S. Vincent (Mar dei Caraibi). - TSO58700326 : 'Della TV italiana cambierei il disgusto.' Così disse colui che ha vinto il Grande Fratello ed è opinionista all'Is… - filo_78 : RT @gzibordi: Vulcano esplode nell'isola dei Caraibili di StVincent l'annunciatrice della CBS 'solo quelli vaccinati contro il Covid vengo… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

...Infatti appena tre settimane fa era diventata la prima donna a finire in testa nella classifica... i primi cinque del Grand National 2021 sono tutti allenati nell'Verde, col terzo posto a Any ...I guariti sono complessivamente 30.673 (+78), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'sono attualmente 12. Sul territorio,48.740 casi positivi complessivamente accertati, 12.Arianna Cirrincione ha quasi perso la pazienza. La ragazza non riesce più a tollerare i continui attacchi al suo fidanzato Andrea Cerioli, volato da pochi La ragazza non riesce più a tollerare i conti ...E’ realizzabile Via della Stazione di Ostia Antica – continua Di Staso - dove è prevista la realizzazione di una “isola pedonale” con pavimentazione del lastrico stradale e dei marciapiedi, panchine, ...