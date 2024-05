Sicurezza stradale I vigili in prima linea

(Di sabato 11 maggio 2024) La polizia municipale di Camaiore rinnova e amplia il suo impegno per la diffusione della cultura dellanelle scuole. A benedire l’attività del comando guidato da Claudio Barsuglia è l’amministrazione: nei giorni scorsi, la giunta ha investito iurbani del compito di "continuare a mettere in campo iniziative finalizzate a favorire l’acquisizione da parte degli studenti di una cultura della prevenzione, basata sul rispetto delle norme stabilite dal nuovo Codice della Strada – si legge nell’atto comunale – attuando interventi mediante i quali diffondere tra le nuove generazioni una rinnovata consapevolezza in materia di, tramite il coinvolgimento attivo degli studenti, educando in modo pratico, diretto e partecipe". Inoltre, si punta a "realizzare azioni di ...

Monitorare e rilevare in tempo reale eventuali guide “spericolate”, dotare gli incroci stradali di sensoristiche in grado di rilevare la presenza di emergenze, per esempio il pas saggio di una autoambulanza, e regolare il traffico in modo da ...

Nel Vecchio continente un bimbo su 13, tra i 5 e i 14 anni, perde la vita perché travolto da un’automobile. In Italia oggi 90 eventi dell’iniziativa Streets for kids che tocca 14 città da Nord a Sud

