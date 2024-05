Scandalo keu - il processo si allunga Quaranta richieste dalle parti civili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Tutto rinviato al 7 giugno. Lo ha stabilito il gup del tribunale di Firenze nella seconda udienza preliminare dell’inchiesta keu, che si è tenuta ieri mattina nel capoluogo fiorentino. In aula si sono presentati in 40 tra Comuni, sindacati, proprietari, associazioni e comitati per chiedere di essere ammessi alcomelese. Adesso il giudice si riserverà altro tempo per stabilire quali saranno leche entreranno a far parte del procedimento. Allo stesso tempo i legali dei 24 accusati avranno modo di verificare le carte e contestare eventualmente la presenza di alcuni soggetti. "Vogliamo ottenere giustizia e attenzione massima per questo gravissimo problema di inquinamento del nostro territorio, che presentava già problemi per le attività lecite, per quelle illecite non osiamo pensare cosa ...