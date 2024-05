(Di sabato 11 maggio 2024) Essendo uomo anziano, ieri sono stato male. Ho telefonato in. Risposta: “Alle due andiamo a casa anche noi, si ha parenti anziani che capiscono la metà di prima”. Io: “Scusi! Gentilmente! Ma cosa siete lì a fare?”. Loro: “Non lo sappiamo! Ci hanno messo quifacevamo ialla festa'Avanti”. Io: “Oppure?”. Loro: “Sì!! Non volevamo ma a questo punto... va detto.

La grandine, la camera mortuaria e quel terreno prezioso - La grandine, la camera mortuaria e quel terreno prezioso - I temi affrontati dall'Assemblea parrocchiale di Losone. Il presidente: ‘Calano le entrate. Dobbiamo mettere in atto le giuste contromisure’ ...

La guerra dei Mangiarano ’Faremo causa al Comune’ - La guerra dei Mangiarano ’Faremo causa al comune’ - Stefano, 57 anni, invalido totale dopo un incidente stradale. Non può rientrare nella casa di famiglia dopo la morte della madre.

Quelli del Comune messi lì solo perché ex volontari dell'Unità - quelli del comune messi lì solo perché ex volontari dell'Unità - Non sanno neanche loro cosa devono fare, e finiscono di lavorare sempre presto per prendersi cura dei genitori anziani ...