I fischi contro Eden Golan che ha cantato il massacro del sette ottobre

(Di venerdì 10 maggio 2024) Hurricane è la canzone dell’uragano del 7, la data maledetta del terrore di HamasIsraele.l’ha cantata all’Eurovision Song Contest di Malmö, dopo svariate polemiche iniziate più di un mese fa che hanno portato gli autori ad accettare la modifica del titolo originale (October Rain) e del testo. Variazione perentoriamente richiesta dalla European Broadcasting Union (EBU) per aver infranto le regole sulla neutralità politica. L’esibizione, com’era prevedibile, è comunque stata intervallata da diversidalla platea nella Malmö Arena. Flebile coda delle protesta di strada in questi giorni nella città svedese sullo stretto di Øresund. A poche ore dalla semifinale dell’Eurovision Song Contest, infatti, in migliaia erano scesi in piazza per esprimere dissenso verso la ...