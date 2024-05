LIVE Arnaldi-Jarry - ATP Roma 2024 in DIRETTA | match dur - ma non impossibile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del secondo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Matteoed il cileno Nicolas. Terzo confronto diretto tra i due, con il sudamericano avanti per 2-0 dopo le vittorie di Pechino 2023 ed Adelaide di questa stagione. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra il cinese Shang e l’azzurro Napolitano., ventitreenne sanremese, si presenta all’appuntamento sulla terra rossa capitolina dopo aver agguantato i quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona. Intento ad ampliare le vedute del suo tennis nella prima parte di stagione ha rinunciato alla terra rossa sudamericana per immergersi totalmente in una full immersion di cemento ...