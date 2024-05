Oggi e domani il mercatino piemontese Fiera itinerante di tipicità gastronomiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Il “Regionale”,delle eccellenze enopiemontesi, sarà di scenain Piazza dell’Anfiteatro. Realizzato in collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, si pone l’obiettivo di valorizzare il Piemonte, i prodotti tipici e il suo territorio attraverso aziende d’eccellenza, che, durante ogni evento, trasmettono, al pubblico presente, la passione e l’impegno con i quali mantengono in vita le tradizioni legate ai propri prodotti tipici. Al pubblico presente viene concesso il privilegio di acquistare, nel corso dell’evento, i selezionati prodotti non facilmente reperibili in commercio. Avventurandovi tra le pagode espositive dove sarà possibile trovare prelibati formaggi ...