Il primo sentimento si chiama amore

(Di sabato 11 maggio 2024) I sentimenti sono stati d’animo, condizioni affettive che possono durare più a lungo delle emozioni, essere positivi come la felicità e l’o negativi come l’odio e la vendetta. Ogni relazione umana, si basa su sentimenti magari mai espressi e annegati nelle profondità dell’anima. I sentimenti sono le radici portanti del nostro essere e di volta in volta ci indicano il percorso della vita, guidano le azioni e i comportamenti di noi essere umani in un contesto affettivo e relazionale molto intricato. Il turbamento emotivo provocato dai disastri ambientali e dalle guerre ha effetti drammatici sulle persone con rischi sulla sopravvivenza, diffusione della fame, aumento dell’impoverimento, migrazioni devastazioni e degrado. Queste esperienze tuttavia permettono alle persone di entrare in contatto con la propria dimensione interiore e di esplorare il proprio mondo ...